Reklama
placeholder

Nowy film z serii Na noże z datą premiery. Śledztwo zabierze Blanca w religijne rejony

Kolejny film z serii Na noże, tym razem z tytułem Żywy czy Martwy, trafi na Netflixa pod koniec tego roku. Co tym razem czeka detektywa Blanca?
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  data premiery 
żywy czy martwy plakat na noże
Żywy czy Martwy: Na noże Netflix
Reklama

Netflix opublikował pierwsze materiały promocyjne kolejnego filmu z serii Na Noże. Film będzie nosił tytuł Żywy czy Martwy i opowie o kolejnym śledztwie prowadzonym przez  detektywa Benoita  Blanca, tym razem w małej pobożnej miejscowości. Produkcja pojawi się na platformie 12 grudnia 2025 roku. W Stanach Zjednoczonych film najwcześniej będzie można obejrzeć w kinach 26 listopada, ale nie wiadomo, czy w Polsce nowe dzieło Riana Johnsona dostanie premierę kinową.

W obsadzie nowego filmu klasycznie w głównej roli pojawi się Daniel Craig, a obok niego wystąpią Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack i Thomas Haden Church.

Żywy czy martwy: Film z serii „Na noże” - plakat

Netflix

Benoit Blanc (Craig) powraca w swojej najniebezpieczniejszej sprawie — trzecim i najmroczniejszym rozdziale kryminalnej opowieści Riana Johnsona. Kiedy młody ksiądz Jud Duplenticy (O’Connor) zostaje wysłany, by pomagać charyzmatycznemu proboszczowi Jeffersonowi Wicksowi (Brolin), szybko okazuje się, że w parafii dzieje się coś złego. Wśród wiernych Wicksa znajdują się: pobożna parafianka Martha Delacroix (Close), powściągliwy ogrodnik Samson Holt (Haden Church), spięta prawniczka Vera Draven (Washington), aspirujący polityk Cy Draven (McCormack), miejscowy lekarz Nat Sharp (Renner), bestsellerowy autor Lee Ross (Scott) oraz wiolonczelistka Simone Vivane (Spaeny). Po nagłym i pozornie niemożliwym morderstwie, które wstrząsa miasteczkiem, brak oczywistego podejrzanego zmusza miejscową szefową policji Geraldine Scott (Kunis) do połączenia sił ze słynnym detektywem Benoit Blanciem, by rozwikłać zagadkę, która przeczy wszelkiej logice.

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  data premiery 
żywy czy martwy plakat na noże
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Call of Duty: Warzone - Werdańsk
-

Film Call of Duty oficjalnie potwierdzony! Plotki się sprawdziły

2 To: Witajcie w Derry
-

To: Witajcie w Derry z oficjalną datą premiery. Pennywise powróci przed Haloween

3 Ridley Scott
-

Ridley Scott wybrał swój najlepszy film - i tak nie zgadniecie. Reżyser planuje 9 kolejnych

4 28 Years Later: The Bone Temple - zdjęcia
-

Pierwsze zdjęcia z kontynuacji 28 lat później. Kiedy zwiastun?

5 Street Fighter
-

Street Fighter - tak wygląda Zangief w filmie. Aktor ma ponad 2 metry wzrostu

6 3. Terrifier 3 - 77%
-

Terrifier 4 przedstawi genezę Klauna Arta. Jednak jest pewien haczyk

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e168

Moda na sukces

s38e160

Zatoka serc

s29e07

Najgorszy kucharz świata

s2025e175

The Lead with Jake Tapper

s01e87

s01e04

s01e10

s01e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Keanu Reeves
Keanu Reeves

ur. 1964, kończy 61 lat

Salma Hayek
Salma Hayek

ur. 1966, kończy 59 lat

Kristen Cloke
Kristen Cloke

ur. 1968, kończy 57 lat

Jessica Parker
Jessica Parker

ur. 1988, kończy 37 lat

Michał Meyer
Michał Meyer

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV