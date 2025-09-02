Nowy film z serii Na noże z datą premiery. Śledztwo zabierze Blanca w religijne rejony

Netflix

Netflix opublikował pierwsze materiały promocyjne kolejnego filmu z serii Na Noże. Film będzie nosił tytuł Żywy czy Martwy i opowie o kolejnym śledztwie prowadzonym przez detektywa Benoita Blanca, tym razem w małej pobożnej miejscowości. Produkcja pojawi się na platformie 12 grudnia 2025 roku. W Stanach Zjednoczonych film najwcześniej będzie można obejrzeć w kinach 26 listopada, ale nie wiadomo, czy w Polsce nowe dzieło Riana Johnsona dostanie premierę kinową.

W obsadzie nowego filmu klasycznie w głównej roli pojawi się Daniel Craig, a obok niego wystąpią Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack i Thomas Haden Church.

Żywy czy martwy: Film z serii „Na noże” - plakat

Benoit Blanc (Craig) powraca w swojej najniebezpieczniejszej sprawie — trzecim i najmroczniejszym rozdziale kryminalnej opowieści Riana Johnsona. Kiedy młody ksiądz Jud Duplenticy (O’Connor) zostaje wysłany, by pomagać charyzmatycznemu proboszczowi Jeffersonowi Wicksowi (Brolin), szybko okazuje się, że w parafii dzieje się coś złego. Wśród wiernych Wicksa znajdują się: pobożna parafianka Martha Delacroix (Close), powściągliwy ogrodnik Samson Holt (Haden Church), spięta prawniczka Vera Draven (Washington), aspirujący polityk Cy Draven (McCormack), miejscowy lekarz Nat Sharp (Renner), bestsellerowy autor Lee Ross (Scott) oraz wiolonczelistka Simone Vivane (Spaeny). Po nagłym i pozornie niemożliwym morderstwie, które wstrząsa miasteczkiem, brak oczywistego podejrzanego zmusza miejscową szefową policji Geraldine Scott (Kunis) do połączenia sił ze słynnym detektywem Benoit Blanciem, by rozwikłać zagadkę, która przeczy wszelkiej logice.