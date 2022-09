Na Zachodzie bez zmian - zwiastun filmu o I wojnie światowej. To może być wielki hit Netflixa

fot. Netflix

Na Zachodzie bez zmian to niemiecki film wyprodukowany przez Netflixa, który jest kandydatem tego kraju w walce o nominacje do Oscara. Jest to też pierwsza sytuacja, gdy klasyczna książka Ericha Marii Remarque’a została zaadaptowana w języku niemieckim. To jest trzecia adaptacja tej historii, bo powstał film Na Zachodzie bez zmian w 1930 roku oraz film telewizyjny w 1979 roku.

Na Zachodzie bez zmian - zwiastun

Na Zachodzie bez zmian - o czym jest film?

Jest to opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia wojny przemienia się w desperację i strach, gdy walczą w okopach o swoje życie.

Na Zachodzie bez zmian

W obsadzie Daniel Brühl, Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Edin Hasanovic, Adrian Grünewald, Thibault De Montalembert oraz Devid Striesow. Edward Berger (Jack) wyreżyserował na podstawie scenariusza, który napisał z Lesleyem Patersonem i Iana Stokellem.

Na Zachodzie bez zmian - premiera światowa jeszcze we wrześniu podczas festiwalu filmowego w Toronto. Premiera w Netflixie odbędzie się 28 października. Na początku października w wielu krajach świata film trafi do kin.