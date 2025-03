Zwiastun spin-offu Bibliotekarzy. Nowe postacie, magia i artefakty

fot. TNT // The CW

Reklama

The Librarians: The Next Chapter to sequel serialu fantasy Bibliotekarze, który był emitowany w latach 2014-2018. Ten opowiadał o starożytnej organizacji ukrytej pod biblioteką Metropolitan w Nowym Jorku, której celem była ochrona świata przed otaczającą nas sekretną i magiczną rzeczywistością. Tytułowi bibliotekarze obdarzeni wyjątkowymi umiejętnościami zbierali artefakty i chronili je przed tym, aby nie dostały się w niepowołane ręce. I mniej więcej to oglądamy w zwiastunie nowej produkcji od TNT.

The Librarians: The Next Chapter przedstawią nowych bohaterów, w których wcielają się Callum McGowan, Bluey Robinson Olivia Morris i Jessica Green. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły, ani daty premiery tego spin-offu.

The Librarians: The Next Chapter - zwiastun

The Librarians: The Next Chapter - zwiastun Zobacz więcej Reklama

Przypomnijmy, że The Librarians: The Next Chapter pierwotnie był rozwijany w stacji The CW. Jednak został on wycofany z ramówki w sierpniu 2024 roku, dwa miesiące przed planowaną premierą. Tydzień po tej informacji podano, że serial przejęła stacja TNT.