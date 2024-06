Nadchodzi gra karciana o słynnym egzorcyście-bimbrowniku

Portal Games

Jakub Wędrowycz to bohater popularnych, zwykle humorystycznych opowiadań pisanych przez Andrzeja Pilipiuka. To mieszkający na Lubelszczyźnie egzorcysta i bimbrownik, który przeżywa najróżniejsze, nierzadko absurdalne przygody. W latach 2001–2022 nakładem lubelskiego wydawnictwa Fabryka Słów ukazało się dziesięć tomów przygód Jakuba, zawierających liczne opowiadania, nowele i powieść.

Popularna postać po raz drugi trafi do świata gier. Parę lat temu ukazała się gra Dziki Samogon, a już 4 lipca wydawnictwo Portal Games planuje wydać grę karcianą z tym bohaterem zatytułowaną Jakub Wędrowycz: Upiorne wczasy.

Jakub Wędrowycz: Upiorne wczasy to kooperacyjna gra karciana, w której gracze grają jako Jakub i jego ekipa, by wspólnie tłuc potwory, bronić wakacyjnych zakątków i pochłaniać hektolitry ożywczego samogonu. Gracz co turę zagrywa kartę, namawia kompana na jej wsparcie, a potem liczy na to, że potwór nie odda za mocno.

Niepowtarzalny humor i klimat książek Andrzeja Pilipiuka - tym razem na kartach tej gry. Wszystko zilustrowane jak należy przez Andrzeja Łaskiego (autora powieściowych okładek serii) i artystów wydawnictwa Portal Games: Hannę Kuik i Macieja Simińskiego. Autorami samej gry są Jan Maurycy i Joanna Kijanka.

Wydawnictwo Portal Games rozpoczęło już przedsprzedaż tej gry w swoim sklepie.