Nadchodzi NVIDIA RTX 3090 Super - jeszcze mocniejsza (i droższa) karta graficzna dla wymagających graczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: NVIDIA

W sieci pojawiły się informacje o rzekomym debiucie nowego odświeżonego układu graficznego NVIDII z linii Super. Przecieki sugerują, że amerykańska korporacja przygotowuje się do wypuszczenia na rynek 450-watowej karty graficznej RTX 3090 Super przystosowanej do pracy z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Krótką informację na temat tego mocarnego układu opublikował na swoim Twitterze użytkownik Greymon, nie wdając się specjalnie w szczegóły na temat premiery sprzętu:

RTX 3090 Super ma mieć jedynie o 256 rdzeni CUDA więcej niż standardowy model 3090 (10496 rdzeni), co pozwala przypuszczać, że wydajność tego sprzętu zwiększono podbijając pobór mocy względem pierwowzoru. Tę hipotezę potwierdził kolejny wyciek od użytkownika kopite7kimi, w którym dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat specyfikacji RTX 3090 Super:

Jeśli plotki szerzone w sieci okażą się prawdziwe, nowy układ zadebiutuje na rynku jeszcze w 2021 roku i będzie dysponował pamięcią VRAM o przepustowości 21 Gb/s. A w przeciwieństwie do modelu RTX 3090, nie będzie kompatybilny z technologią NVLink, co oznacza, że NVIDIA prawdopodobnie na dobre chce usunąć możliwość łączenia ze sobą kilku kart graficznych w konsumenckich komputerach.

Dokładna data premiery sprzętu nie jest jeszcze znana, ale jednego możemy być pewni – RTX 3090 trafi do bardzo wąskiego grona odbiorców. Jego sugerowana cena sprzedaży z pewnością będzie horrendalnie wysoka, a problemy branży półprzewodnikowej wywindują ją do jeszcze wyższego poziomu. Tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na to, aby wykorzystać tę kartę do grania na ultra w Cyberpunka 2077 w rozdzielczości 8K.