NVIDIA - DLSS i ray tracing trafią do kolejnych gier

Źródło: NVIDIA

Kiedy debiutowały pierwsze karty graficzne z linii RTX wykorzystujące potencjał ray tracingu, na rynku funkcjonowało tylko kilka tytułów zoptymalizowanych do obsługi tej technologii. Dziś sytuacja w branży wygląda zgoła inaczej. Amerykańska korporacja wykorzystała konferencję na Gamescom 2021, aby zaprezentować nadchodzące produkcje, które już wkrótce pozwolą skorzystać z DLSS oraz ray tracingu.

Wśród najgorętszych nowości znajdziemy m.in. grę Marvel’s Guardians of the Galaxy, która zadebiutuje już 26 października. W wersji na komputery stacjonarne tytuł pozwoli odpalić technologię śledzenia promieni świetlnych ze wsparciem dla DLSS. Tym samym nawet mniej wydajne komputery z RTX-em na pokładzie będą w stanie wygenerować realistycznie wyglądające efekty świetlne.

Wsparcia dla obu technologii doczeka się także gra Dying Light 2, która trafi do dystrybucji w grudniu bieżącego roku. Jak poinformował Tomasz Szałkowski, Rendering Director z Techlandu, możliwość wykorzystania ray tracingu przy produkcji gry pozwoliła opracować realistycznie wyglądające odbicia oraz cienie, zaś wsparcie dla DLSS pozwoliło poprawić płynność obrazu bez zauważalnego obniżania jakości renderowanych obiektów.

Na liście znalazł się także Battlefield 2042, który będzie jednym ze sztandarowych tytułów promujących ray tracing bieżącej generacji. Korporacja będzie bowiem dorzucać tę produkcję do wybranych modeli komputerów stacjonarnych oraz laptopów z kartą GeForce RTX na pokładzie. Tytuł, podobnie jak Escape From Tarkov i Rust, otrzyma wsparcie dla technologii Reflex optymalizującej czas reakcji silnika graficznego na polecenia gracza.

Korporacja poinformowała również o wdrożeniu NVIDIA DLSS do remake'u gry Myst, który pojawi się 26 sierpnia. W przypadku tej produkcji warto wspomnieć, że sztuczna inteligencja zoptymalizuje płynność zarówno standardowej wersji gry jak i jej trybu VR. Dzięki DLSS gracze będą mogli zwiedzać wirtualny świat w rozdzielczości 4864 x 2448 przy zachowaniu stałych 90 klatek na sekundę.

Ostatnią spośród głośnych zapowiedzi Nvidii z targów Gamescom 2021 jest wdrożenie DLSS w Protonie, a co za tym idzie – udostępnienie technologii dla graczy linuksowych w tytułach wykorzystujących interfejs API Vulkan. Na liście gier, które w pierwszej kolejności wykorzystają potencjał sztucznej inteligencji optymalizującej płynność rozgrywki, znalazły się Doom Eternal, No Man’s Sky oraz Wolfenstein Youngblood. Korporacja zapowiada, że we wrześniu rozszerzy wsparcie dla gier wykorzystujących DirectX 11 i DirectX 12 w tym m.in. Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding czy F1 2020.