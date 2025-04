Biały lotos 3 zaskoczy w finale? Showrunner na to liczy

fot. Max

Podobnie jak poprzednie dwa sezony, najnowsze odcinki Białego lotosu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Znów widzowie wkręcili się w zagadkę kryminalną, dzieląc się swoimi teoriami odnośnie tego, kto tym razem jest zabójcą. Powoli zbliżamy się do końca, a showrunner Mike White liczy na to, że będzie to satysfakcjonujące zwieńczenie historii.

Biały lotos 3 - showrunner o finale sezonu

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Mike White stwierdził, że finał Białego lotosu będzie w pewnym sensie "epicki".

- Jako filmowiec, to prawdopodobnie takie dzieło, przy którym nie dowierzam, że tego dokonałem. Mam nadzieję, że to będzie taki oczyszczający, satysfakcjonujący smutek, a nie smutek typu: "Co to, k**wa, było?".

Co ciekawe, jedna z aktorek w ogóle nie pamięta tego finału. Parker Posey przyznała, że "zapomniała, kto umarł" ze stresu. Mocne napięcie podczas czytania scenariusza spowodowało luki w jej pamięci.

Biały lotos: sezon 3 - bohaterowie

