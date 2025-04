Sony zmienia cenę PlayStation 5! Za konsolę zapłacimy... więcej

fot. Sony

Firma Sony Interactive Entertainment ogłosiła podwyżkę sugerowanej ceny detalicznej (RRP) konsoli PlayStation 5 Digital Edition na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), a także w Australii i Nowej Zelandii. Jak tłumaczy Sony, „decyzja ta została podjęta w związku z trudną sytuacją gospodarczą, obejmującą wysoką inflację oraz wahania kursów walut.”

Jednocześnie SIE poinformowało, że cena detaliczna napędu dysków do PS5 zostanie obniżona na tych samych rynkach, ze skutkiem od 14 kwietnia. Oznacza to, że konsumenci w Europie, Australii i Nowej Zelandii zapłacą więcej za samą konsolę PS5 Digital Edition, ale mniej za oddzielny napęd, jeśli zdecydują się go dokupić. Cena modelu PS5 Pro pozostaje bez zmian.

Nowe ceny konsoli PS5 bez napędu optycznego w Europie wynoszą:

429,99 £ / 499,99 €.

Cena napędu dysków do tej wersji konsoli to:

69,99 £ / 79,99 €.

Sony nie podało szczegółowych cen dla wszystkich krajów Europy. Firma zachęca do sprawdzenia oferty u oficjalnych partnerów handlowych działających na poszczególnych rynkach.