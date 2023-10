Nagroda Hugo dla Polaków za komiks Cyberpunk 2077. Sny wielkiego miasta!

foto. materiały prasowe

Reklama

Nagroda Hugo to amerykańska nagroda literacka przyznawana każdego roku najlepszym utworom z gatunku science-fiction i fantasy. Jest przyznawana już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, choć nie od początku we wszystkich kategoriach. Na liście laureatów nagrody znajdują się tak wielkie dla świata fantastyki nazwiska, jak Philip K. Dick, Roger Zelazny, Frank Herbert, Ursula Le Guin, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, William Gibson czy Neil Gaiman.

W tym roku do tego zacnego grona dołączyli pierwsi Polacy: Bartosz Sztybor i Krzysztof Ostrowski, współautorzy komiksu Cyberpunk 2077. Sny wielkiego miasta. Nasi rodacy odebrali nagrodę Hugo w kategorii Best Graphic Story or Comic. W zespole pracującym nad tym albumem byli również Filipe Andrade, Alessio Fioriniello, Roman Titov, którzy również zostali nagrodzeni.

Cyberpunk 2077. Sny wielkiego miasta

Cyberpunk 2077. Sny wielkiego miasta - o czym jest komiks

Dwoje młodych szabrowników przemierza ulice Night City, kradnąc cyberwszczepy, imprezując i relaksując się przy braindansach. Ona ma ambicję zostać królową gangów, on chciałby czegoś więcej – miłości, nadziei, prostego życia. W pogoni za marzeniami oboje stopniowo zbaczają z wytyczonej ścieżki. Ale w mieście takim jak Night City do sukcesu wiedzie tylko jedna droga. Albo pędzisz, walczysz i zmieniasz się z chwili na chwilę – albo umierasz...