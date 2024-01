Nagrody Steam 2023 rozdane. Starfield zwycięża w zaskakującej kategorii

fot. materiały prasowe

Na platformie Valve pojawiła się lista zwycięzców Nagród Steam 2023. Przypomnijmy, że jest to organizowany co roku plebiscyt, w którym pod uwagę brane są głosy użytkowników (udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, z wyjątkiem osób mających konta z ograniczeniami). W tym roku ich wybory były często bardzo zaskakujące. Dość powiedzieć, że Red Dead Redemption 2, które było głośno krytykowane za brak rozwoju po premierze i porzucenie przez twórców trybu online, wygrało w kategorii "Owoc miłości", w której pod uwagę brano właśnie popremierowe wsparcie. Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia również w przypadku Starfield. Zobaczcie zresztą sami, jaką nagrodę otrzymała ubiegłoroczna produkcja Bethesdy.

Nagrody Steam 2023 - oto gry, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach