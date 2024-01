Najlepsze gry na Xboksa w 2023 roku według Metacritic. W te produkcje warto zagrać, jeśli macie konsolę Microsoftu

fot. materiały prasowe

Gigant z Redmond kontynuuje swoją strategię i skupia się przede wszystkim na rozwoju usługi Xbox Game Pass oraz dostarczaniu jej na jak największej liczbie sprzętów (w grudniu na przykład doczekaliśmy się aplikacji XGP na goglach Meta Quest). Nie oznacza to jednak, że zespoły wchodzące w skład Xbox Game Studios spoczęły na laurach i ostatni rok był na to dowodem. W trakcie minionych miesięcy dostaliśmy bowiem kilka interesujących tytułów stworzonych przez studia należące do Microsoftu, nie brakowało też ciekawych gier multiplatformowych oraz udanych remasterów, remake'ów i reedycji. Co ciekawe, w najlepszej dwudziestce znalazło się miejsce dla aż dwóch produkcji z Polski!

Poniższa galeria zawiera najlepsze gry na konsole Xbox, które zadebiutowały w 2024 roku, a za kryterium ich doboru posłużyła średnia ocen w serwisie Metacritic.

Najlepsze gry 2023 roku na konsolach Xbox - zestawienie według średniej ocen na Metacritic