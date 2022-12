Najbardziej piracone seriale 2022. Ród smoka vs Władca Pierścieni - kto wygrał?

fot. materiały prasowe

Jak co roku portal TorrentFreak opublikował zestawienie, w którym poznajemy najbardziej piracone seriale 2022. Tutaj podobnie jak w legalnej części sieci prym wiodły dwa seriale Gra o tron: Ród smoka oraz Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Co ciekawe, gdy przeważnie co roku powracały na listę znane tytuły, to w tym roku na niej znajdują się same nowości, które miały premierę w 2022 roku, a w których nie było na liście w roku poprzednim.

Gra o tron: Ród smoka - najbardziej piracony serial

Gdy Gra o tron była emitowana, co roku zdobywała niechlubny tytuł najbardziej piraconego serialu. Pomimo tego to temu hitowi HBO nie przeszkadzało w biciu rekordów oglądalności. Po zakończeniu oryginalnej Gry o tron, ten tytuł należał do The Mandalorian (2020) oraz WandaVision (2021). W 2022 roku Gra o tron, w postaci Rodu smoka, odzyskała pierwsze miejsce dla uniwersum Westeros.

Przypomnijmy, że analiza TorrentFreak jest poglądowa. Opiera się na ruchu w BitTorrent. Pokazuje jednak określone trendy, bo na liście znajdują się tylko seriale platform streamingowych. Żaden tytuł telewizyjny nie wszedł do TOP 10. Co ciekawe, w top 10 jest tylko jeden serial Netflixa i zarazem jest to jedyny tytuł, który w 2022 roku nie miał premierowego sezonu.