Najbardziej wyczekiwane anime drugiej połowy 2025 roku. Demon Slayer, One-Punch Man i inne

Pierwsza połowa 2025 roku w świecie anime była niezwykle ekscytująca. Za nami premiery m.in. Solo Leveling, Moje szczęśliwe małżeństwo, Dr. Stone czy Fire Force. Po przerwie powróciło również One Piece z dalszym ciągiem wątku na Egghead. Fani tego gatunku nie mieli powodów do narzekań i nie będą ich mieli w drugiej połowie roku.

Już w lipcu z nowymi sezonami powracają Dandadan, Sakamoto Days, My Dress Up Darling oraz Kaiju No. 8. Szykujecie się również na nowości takie, jak szalony Nyaight of the Living Cat oraz Lewiatan. Wrzesień stoi pod znakiem znanych marek: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle czy Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. Jesienią zadebiutują także nowe sezony My Hero Academia i One-Punch Man. Sprawdźcie poniżej, jakie anime będą mieć premierę w drugiej połowie 2025 roku. Dajcie znać w komentarzach, na które tytuły najbardziej czekacie.

Najbardziej wyczekiwane anime drugiej połowy 2025 roku

Dan Da Dan (2. sezon) – Premiera: 3 lipiec

