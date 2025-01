Najbardziej wyczekiwane seriale anime 2025 roku. Sakamoto Days, One-Punch Man i... apokalipsa kotów

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2025 roku fani anime będą wypatrywać kolejnych tytułów do obejrzenia. Z nowymi sezonami powrócą m.in. hitowy One-Punch Man, popularny serial superbohaterski My Hero Academia czy postapokaliptyczny Dr. Stone. Ponadto widzowie zobaczą drugie serie Solo Leveling, Moje szczęśliwe małżeństwo czy Dandadan.

Oczywiście nie zabraknie też nowych produkcji, które mają szansę podbić serca fanów japońskich animacji. Na szczególną uwagę zasługuje Sakamoto Days o legendarnym zabójcy, który przeszedł na emeryturę, ale gdy przeszłość go dopada, musi walczyć o swoją ukochaną rodzinę. Intryguje również Nyaight of the Living Cat, w którym tajemniczy wirus zamienia ludzi dotykających koty... w koty, powodując ogólnoświatową katastrofę.

Sprawdźcie poniższą galerię, w której wymieniamy seriale anime mające premierę w tym roku. Podajemy również datę debiutu nowych odcinków lub ich przybliżony termin.

Najbardziej wyczekiwane anime w 2025 roku