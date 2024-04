Najbogatsi celebryci na świecie. Pierwsze dwa miejsce to legendarni reżyserzy

źródło: materiały prasowe

Najbogatsi celebryci na świecie to coroczna lista Forbesa, która oparta jest na danych, do których mają dostęp. Podają oni również wartość netto każdej osoby, pokazując dlaczego są to najbogatsi celebryci. Kto by pomyślał, że na podium będzie tylko jeden sportowiec, żadnego muzyka czy aktora, a właśnie filmowi reżyserzy. I to nie byle jacy, bo mowa o dwóch legendach kina.

Najbogatsi celebryci na świecie - lista

Może to być zaskoczenie, ale w TOP 10 nie ma żadnego aktora pomimo tego, że prowadzą różne lukratywne interesy. Co prawda, są osoby czasem występujące na ekranie, ale ich majątek pochodzi z karier muzycznych i innych biznesów niezwiązanych z kinem. W zestawieniu jednak jest aż czterech reżyserów, którzy dzięki różnym decyzjom mają ogromny majątek na swoim koncie.

10. Tiger Wood - wartość netto 1,3 mld dolarów.

9. Rihanna - wartość netto 1,4 mld dolarów.

8. Tyler Perry - wartość netto 1,4 mld dolarów.

7. Peter Jackson - wartość netto 1,5 mld dolarów.

6. Kim Kardashian - wartość netto 1,7 mld dolarów.

5. Jay-Z - wartość netto 2,5 mld dolarów.

4. Oprah Winfrey - wartość netto 2,8 mld dolarów.

3. Michael Jordan - wartość netto 3,2 mld dolarów.

2. Steven Spielberg - wartość netto 4,8 mld dolarów.

1. George Lucas - wartość netto 5,5 mld dolarów.

Według Forbesa legendarny Spielberg od wielu lat nie bierze gaży za swoją pracę, więc zawsze był to procent z wyników sprzedaży danych tytułów. Z uwagi na regularne sukcesy to daje mu więcej, niż normalna wypłata za reżyserowanie. Do tego wciąż dostaje procent za każdy bilet sprzedany do parków rozrywki Universala z uwagi na atrakcje związane z Indianą Jonesem.

Natomiast George Lucas większość majątku ma ze sprzedaży praw do Gwiezdnych Wojen. W 2012 roku dostał za to 4 mld dolarów w gotówce oraz akcje studia Disney.