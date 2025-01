Najdziwniejsze filmy i seriale, które widziała redakcja naEKRANIE.pl. Wasz mózg może eksplodować

materiały prasowe

Systematycznie dzielimy się z Wami przeróżnymi rankingami, ale takiego na naszej stronie jeszcze nie było. Redakcja naEKRANIE.pl postanowiła wybrać najdziwniejsze filmy i seriale, które mieliśmy okazję oglądać w swoim życiu. To zestawienie może być dla Was nie lada gratką: znajdziecie w nim prawdziwe perełki i reprezentantów kina klasy, która niekiedy nie mieści się w alfabecie. Spojrzeliśmy w głąb siebie, do tego stopnia, że samo wyłanianie produkcji stało się dla nas unikalną zabawą.

Najdziwniejsze filmy i seriale wskazywali Adam Siennica, Paulina Guz, Aleksander Mazanek, Tomasz Hudyga i Piotr Piskozub. Każdy z nas stara się o to, aby w materii odkrywania ekranowej cudaczności i innych dziwów dojść do poziomu eksperckiego - sami doskonale rozumiecie, że takie podejście wymaga ciężkiej i właściwie nigdy niekończącej się pracy, nie mówiąc o nieustannym ścieraniu się z przejawami krindżu i pomysłów, które znaczna część społeczeństwa może uznać za "nienormalne".

Mamy wielką nadzieję, że poniższa lista filmów i seriali będzie dla Was jedyną w swoim rodzaju okazją do podróży po meandrach X Muzy i małego ekranu, do których wielu z ich odbiorców nigdy nie dotrze. A szkoda, bo przecież te cuda i dziwy zasługują na specjalne potraktowanie...

Najdziwniejsze filmy i seriale, które widziała redakcja naEKRANIE.pl

