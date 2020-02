Najgorsze decyzje: Skasowane seriale bez zakończenia historii

Informacja o anulowaniu serialu zazwyczaj nie należy do pozytywnych wiadomości i nawet te najsłabsze seriale, często mają swoich widzów i fanów, którym nie bardzo podoba się przedwczesne żegnanie się ze swoimi ulubionymi bohaterami. Powodów kasowania produkcji telewizyjnych jest często kilka, ale największy wpływ ma na to oczywiście oglądalność oraz budżet. Jak przekonacie się poniżej, nie zawsze idą one w parze i czasami nawet jeśli oglądalność prezentuje się na dobrym poziomie, to jednak koszta produkcji są zbyt duże. Najgorzej zatem, jeśli i serial kosztuje dużo i fanów nie ma zbyt wielu.

Jednak anulowanie serialu często wiąże się też z tym, że dana historia zwyczajnie dobiegła końca i nie ma potrzeby jej kontynuowania. Wtedy raczej wszystko rozchodzi się po kościach, fani szybko zapominają i znajdują sobie nowe seriale. Gorzej, jeśli anulowana zostaje historia, które dopiero się rozpoczęła i nie zdążyła jeszcze rozwinąć skrzydeł, a już zapada wyrok. Ray Donovan, który zainspirował nas do stworzenia tej galerii, doczekał się sporej liczby sezonów, ale wysoki poziom i potencjał tej historii sprawia, że fanom i tak nie jest łatwo żegnać się z produkcją. Zobaczcie pozostałe przypadki z historii telewizji, gdzie fani często musieli również połykać gorzką pigułkę.

Skasowane seriale bez zakończenia historii

The Arrangement - serial opowiadał historię miłosną, która w 2. sezonie zakończyła się poważną kłótnią Kyle'a i Megan. Wypowiedzieli sobie wojnę, ale widzowie nie doczekali się 3. sezonu.