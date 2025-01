Tych filmów trzeba unikać! Najgorsze z najgorszych, czyli nominacje do Złotych Malin

Warner Bros.

Złote Maliny 2025 nadchodzą! Dzień przed ogłoszeniem tytułów walczących o Oscara ujawniono nominacje do najważniejszej antynagrody branży filmowej. Każdy, kto śledził kino w 2024 roku, nie będzie zaskoczony wyróżnionymi tytułami, bo znaleźli się tutaj sami faworyci.

Złote Maliny 2025 - najgorsze filmy

Joker: Folie a deux, Megalopolis, Borderlands, Madam Web i Reagan to tytuły, które zdobyły po sześć nominacji. To między nimi rozegra się walka o to, kto ostatecznie stanie się najgorszym z najgorszych roku.

Nie brak też wyróżnień dla takich filmów jak Bez lukru czy Kruka. Nikt raczej nie spodziewał się przed premierą Jokera 2, że na liście nominacji dla najgorszych aktorów roku zobaczymy Joaquina Phoenixa i Lady Gagę. Na liście znalazła się też Cate Blanchett za Borderlands. Jak Joker w 2019 roku zbierał najważniejsze nagrody i nominacje do Oscara, tak fatalna passa źle ocenianego sequela nadal trwa.

Złote Maliny 2025 - nominacje

NAJGORSZY FILM

Borderlands

Joker: Folie à Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan

NAJGORSZY REMAKE, RIP-OFF (zrzynka) LUB SEQUEL

Kruk

Joker: Folie à Deux

Kraven Łowca

Mufasa: Król Lew

Rebel Moon 2: The Scargiver

NAJGORSZY AKTOR

Jack Black / Drogi Mikołaju

Zachary Levi / Harold and the Purple Crayon

Joaquin Phoenix / Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid / Reagan

Jerry Seinfeld / Bez lukru

NAJGORSZA AKTORKA

Cate Blanchett / Borderlands

Lady Gaga / Joker: Folie à Deux

Bryce Dallas Howard / Argylle

Dakota Johnson / Madame Web

Jennifer Lopez / Atlas

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Ariana DeBose / Argylle & Kraven Łowca

Leslie Anne Down (jako Margaret Thatcher) Reagan

Emma Roberts / Madame Web

Amy Schumer / Bez lukru

FKA twigs / Kruk

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Jack Black (głos) Borderlands

Kevin Hart / Borderlands

Shia LaBeouf / Megalopolis

Tahar Rahim / Madame Web

Jon Voight / Megalopolis, Reagan, Shadow Land oraz Strangers

NAJGORSZA EKRANOWA PARA

Każda dwójka szkaradnych postaci (ale zwłaszcza Jack Black) w Borderlands

Każda dwójka nieśmiesznych "aktorów komediowych" / Bez lukru

Cała obsada Megalopolis

Joaquin Phoenix i Lady Gaga / Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid i Penelope Ann Miller / Reagan

NAJGORSZY REŻYSER

S.J. Clarkson / Madame Web

Francis Ford Coppola / Megalopolis

Todd Phillips / Joker: Folie à Deux

Eli Roth / Borderlands

Jerry Seinfeld/ Bez lukru

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Joker: Folie à Deux

Kraven

Madame Web

Megalopolis

Reagan

