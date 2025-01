Jeden z najlepszych horrorów zeszłego roku już zaraz na VOD! Niedługo obejrzymy go w CDA Premium

fot. MCMC // Pinetown Production

Reklama

Ekshumacja to południowokoreański horror, który swoją światową premierę miał w lutym 2024 roku. Dotychczasowo jedyną okazją dla polskich widzów do obejrzenia go było 54 pokazy w sieci kin Helios podczas Mikołajkowego Maratonu Grozy 6 grudnia, ale wreszcie zapowiedziano, że pojawi się on w VOD. Film zarobił prawie 100 mln dolarów, a jego reżyserem jest Jang Jae-hyun. Produkcja otrzymała też 11 nominacji do Asian Film Awards, gdzie jest zdecydowanym faworytem dla większości statuetek.

Ekshumacja – plakat

fot. materiały prasowe

Ekshumacja – zwiastun

Ekshumacja – zdjęcia

Zobacz także:

Ekshumacja – fabuła, data premiery

Historia filmu zaczyna się, gdy uznana szamanka Hwarim (Go-eun Kim) oraz jej protegowany Bong-gil (Do-hyun Lee) zostają zatrudnieni przez zamożną, enigmatyczną rodzinę do zbadania przyczyny tajemniczej choroby, która dotyka pierworodne dzieci w każdym pokoleniu. W niełatwym zadaniu pomaga im doświadczony przedsiębiorca pogrzebowy Young-geun (Hae-jin Yoo) i szanowany w całym kraju geomanta Sang-deok (Min-sik Choi). Zespół wkrótce znajduje źródło choroby w rodzinnym grobowcu znajdującym się na świętej ziemi. Wyczuwając złowrogą aurę otaczającą miejsce pochówku, niezwłocznie postanawiają ekshumować i przenieść szczątki przodków.

Ekshumacja zadebiutuje na CDA Premium już w piątek, 17 stycznia. Jest to jedyna polska platforma, gdzie będzie można legalnie obejrzeć ten film.