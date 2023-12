Najgorsze seriale 2023 wg redakcji. Na te buble nie mogliśmy patrzeć

fot. materiały prasowe

Najgorsze seriale 2023 roku wg redakcji naEKRANIE.pl to nasze coroczne zestawienie, które wydaje się potrzebne i zawsze jest przez Was chętnie czytane. Uważamy, że zbiór tych tytułów jest ważny, bo przy tak ogromnym wyborze produkcji odcinkowych w telewizji oraz na platformach streamingowych zwyczajnie szkoda czasu na twory, które będą go marnować. Lepiej wówczas wybrać na seans coś satysfakcjonującego, a o tym przekonacie się za sprawą naszej galerii: najlepsze seriale 2023.

Seriale 2023 - najgorsze tytuły

Poniższe zestawienie zawarło wszystkie najbardziej rozczarowujące produkcje odcinkowe. Nie brak tutaj rzeczy głośnych i kontrowersyjnych jak Idol, a także niespełniających oczekiwań widzów blockbusterów w stylu Cytadeli braci Russo. Nie mogło też nie starczyć miejsca na coś, co jednak wywołało niesmak i dużo negatywnych emocji, czyli 3. sezon Wiedźmina, który był dość smutnym pożegnaniem Henry'ego Cavilla z rolą Geralta z Rivii.

Najgorsze filmy 2023 - ranking naEKRANIE. Sprawdź, czego unikać!

Najgorsze seriale 2023 wg redakcji

Zapraszamy do galerii, która pomoże Wam zadecydować, czego nie oglądać. Jest to oczywiście nasza subiektywna opinia, która została wysnuta po dyskusjach oraz w wyniku redakcyjnego głosowania. Czy według Was jest tu coś, czego być nie powinno? A może przeoczyliśmy jakiś serial, który Waszym zdaniem powinien w takim zestawieniu się znaleźć? Dajcie znać w komentarzach!