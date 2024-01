Metacritic wytypował najgorsze seriale 2023 roku. Co jest gorsze od Idola?

Fot. HBO MAX

To, co było największym rozczarowaniem tego roku, jest jednym z najchętniej czytanych zestawień. W redakcji naEKRANIE.pl już wybrano najgorsze seriale 2023 roku, a teraz przyszedł czas na ranking przygotowany przez zagranicznych krytyków. Metacritic stworzył listę najbardziej nieudanych produkcji, które zadebiutowały w Stanach Zjednoczonych między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku. Każda z nich została oceniona za pomocą Metascore (średniej ocen krytyków filmowych w skali od 0 do 100). Seriale otrzymały przynajmniej cztery recenzje.

W zestawieniu nie brakuje produkcji Netfliksa, a także największego niewypału HBO - Idola z Lily-Rose Depp oraz The Weeknd. Jednakże jest serial, który wyprzedził nawet te produkcje. Zobaczcie, czego zdaniem krytyków nie warto oglądać.

Co sądzicie o tej liście krytyków? Czy któraś z produkcji została niesłusznie skrytykowana? Czekamy na Wasze komentarze.

Najgorsze seriale 2023 roku według portalu Metacritic [RANKING]

10. Miasto w ogniu; ocena Metascore: 45