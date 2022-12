Najlepsze serialowe cliffhangery w historii. Wielka analiza; zwycięzcę wszyscy doskonale znacie

Netflix/AMC/HBO

Które serialowe cliffhangery są najlepsze w historii? Wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej udzielenia w miarę obiektywnej odpowiedzi na to pytanie. Serwis Find my Casino przeprowadził w tej sprawie szeroko zakrojoną analizę, wyłaniając te momenty z produkcji telewizyjnych i platform streamingowych, które wywołały w nas ogromne emocje i tak mocno zaskoczyły, że oczekiwanie na rozwinięcie wątku w kolejnym odcinku bądź sezonie wydawało się dla widzów prawdziwą katorgą.

Metodologia badania była następująca: analitycy najpierw przejrzeli przeszło 20 list najlepszych cliffhangerów w historii, które w ostatnim czasie pojawiły się w największych amerykańskich portalach popkulturowych. Następnie zabrali się oni za tworzenie zestawienia liczby odsłon wideo na YouTubie, które były poświęcone konkretnemu momentowi, jak również za zsumowanie liczby reakcji pod danym materiałem. Później dane te uzupełniono liczbą wyszukiwań poszczególnych cliffhangerów w Google; istotne jest to, że na tym polu pod uwagę wzięto wyszukiwania w ciągu 100 dni od premiery odcinka, w którym pojawił się zaskakujący element fabularny.

Na lidera tego rankingu nie ma mocnych - dość powiedzieć, że materiały poświęcone temu cliffhangerowi wyświetlono na YouTubie aż 13 milionów razy, podczas gdy drugi najlepszy wynik w tej materii to 3,7 mln. Gra o tron, Breaking Bad, The Walking Dead, a może Przyjaciele? Kto okazał się zwycięzcą zestawienia? Spójrzcie sami:

Najlepsze cliffhangery w historii seriali - analiza

21. Star Trek: Następne pokolenie (sezon 3, odcinek 26) – Picard zostaje uprowadzony i zasymilowany przez Borga.

Dla porównania - oto inna z list, przedstawiająca te cliffhangery, które zdaniem serwisu BuzzFeed były najbardziej zaskakujące:

Kiedy Damon i Bonnie "umarli" w finale 5. sezonu Pamiętniki wampirów - "Nawet jeśli byłam pewna, że nie mogą się ich pozbyć, ten odcinek złamał mi serce" -ashlynn817