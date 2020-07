Najlepsze filmy animowane komputerowo według krytyków

fot. Pixar

Animacja jest taką dziedziną sztuki filmowej, która cały czas rozwija się pod względem podejścia do kreacji świata. Produkcje robione w sposób rysunkowy zostały już na dobre wyparte przez projekty robione za pomocą animacji komputerowej czy to ze strony Pixara, Sony, Warner Bros czy DreamWorks. W tym gatunku doczekaliśmy się wielu wspaniałych filmów, które jednocześnie bawią, zapierają dech w piersiach swoją techniczną stroną, a nawet wzruszają do łez.

Portal Rotten Tomatoes, najbardziej znany na świecie serwis gromadzący recenzje widzów i krytyków dotyczących filmów i seriali zamieścił listę komputerowych animacji, które zebrały największy procent pozytywnych opinii. Uzbierało się tutaj aż 85 produkcji. Wśród wyróżnionych tytułów znajdziecie takie animacje jak nagrodzone Oscarem Toy Story 3 czy Spider-Man Uniwersum. Wszystkie uwzględnione na liście tytuły znajdziecie w poniższych galeriach.

Najlepsze filmy animowane komputerowo

Miejsca 85-61:

85. Dinozaur (2000) - 64%

Miejsca 60-41:

60. Mała stopa (2018) - 76%

Miejsca 40-21:

40. Kung Fu Panda 3 (2016) - 87%

Miejsca 20-1: