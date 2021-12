Najlepsze filmy fantasy w historii wg Rotten Tomatoes. To nie Władca Pierścieni jest na szczycie

fot. materiały prasowe

Najlepsze filmy fantasy w historii wg Rotten Tomatoes to ranking ważny, obok którego nie można przejść obojętnie. Rotten Tomatoes to portal, który zbiera recenzje krytyków z całego świata, którzy aplikowali do miana zweryfikowanych recenzentów. Jest to więc ogólny zarys tak zwanego sukcesu artystycznego danego tytułu.

Najlepsze filmy fantasy wszech czasów

Tytuły w rankingu zostały uszeregowane według specjalnie skorygowanego Tomatometer. O ich kolejności decydowała specjalna formuła, która poza ocenami uwzględnia zarówno liczbę opinii, jak i rok powstania produkcji czy procentowy wskaźnik dla innych dzieł wypuszczanych do kin w podobnym czasie. Dlatego też nie zawsze wysokość wyniku procentowego przekłada się na określoną wysoką lokatę. Sam wynik procentowy oznacza procent pozytywnych opinii danego filmu.

W marcu 2020 roku opublikowaliśmy ich poprzednie zestawienie. Nowe to przede wszystkim więcej tytułów i zmiany na poszczególnych lokatach; także w topie listy, w której pierwsze miejsce wciąż należy do arcyklasyka gatunku, którym nie jest Władca Pierścieni. Kultowe filmy osadzone w Śródziemiu są w zestawieniu wysoko, ale nie na szczycie listy.

Filmy fantasy - ranking

Oczywiście nie ma oceny, z którą nie dałoby się kłócić, a nawet nie brak tutaj niespodzianek, ale to jest dobry punkt wyjścia do dyskusji i do spojrzenia na nasze rankingi, które nosimy w sercu. Na liście są filmy z szeroko pojętego gatunku fantasy.

Najlepsze filmy fantasy - miejsca 84-60

84. Magia uczuć - 61%

Najlepsze filmy fantasy - miejsca 59-35

59. Hobbit: Pustkowie Smauga - 74%

Najlepsze filmy fantasy - miejsca 34 - 1