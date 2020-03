Najlepsze filmy fantasy w historii wg Rotten Tomatoes. Harry, Frodo czy klasyka?

Prezentowaliśmy Wam w ostatnim czasie filmowe i serialowe zestawienia najlepszych produkcji wg serwisu Rotten Tomatoes - serwisu, którego sposób oceniania nie wszystkim się podoba, ale wciąż pozostaje on jednym z czołowych miejsc w sieci pozwalających przekonać się, czy dana produkcja przypadła do gustu większości krytyków i widzów, czy wręcz przeciwnie. Oczywiście nie ma oceny, z którą nie dałoby się kłócić, faktem jest jednak, że tego typu zestawienia nakreślają pewne pole do dyskusji - z jakiegoś przecież powodu podobne listy cieszą się wśród naszych Czytelników ogromną popularnością. Zamierzamy więc kolejny raz wyjść naprzeciw tym z Was, których te zestawienia ciekawią i zaprezentować najlepsze filmy fantasy według Rotten Tomatoes.

Są ta najlepiej oceniane produkcje około-fantastyczne, których serwis wyłonił 75. 75 najlepiej ocenianych filmów fantasy wszech czasów (rzecz jasna - w ramach portalu), uszeregowanych według specjalnie skorygowanego Tomatometer (o ich kolejności decydowała specjalna formuła, która poza ocenami uwzględnia zarówno liczbę opinii, jak i rok powstania produkcji czy procentowy wskaźnik dla innych dzieł wypuszczanych do kin w podobnym czasie). Dziennikarze sporządzający poniższy ranking brali pod uwagę jedyne te filmy, które w serwisie doczekały się przynajmniej 20 recenzji.

I tym razem nie brakuje zaskoczeń - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że żadna z części cenionej przez chyba wszystkich adaptacji Władcy Pierścieni nie znalazła się choćby w TOP 5, co z kolei udało się Harry'emu Potterowi. Cieszą za to mocne pozycje wielu świetnych, a nieco już zapomnianych klasyków.

Najlepsze filmy fantasy w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 75. do 51.:

75. Niezwykłe przygody Adeli Blanc-Sec (2010)

Zaskoczeń niewiele, choć kilka się znajdzie. Mamy tu kilka kultowych tytułów, które spokojnie mogłyby poszybować wyżej. Jednym z nich, bardzo zaniżonym, jest naszym zdaniem Ciemny kryształ. Środkową partię dominuje seria o Harrym Potterze.

Najlepsze filmy fantasy w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 50. do 26.:

50. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa (2005)

Na koniec prawdziwy miszmasz filmów uznawanych za wybitne z, cóż, odrobinę gorszymi. Fantasy w kinie to jednak ciężki do zgryzienia orzech. Podium zdziwi zapewne wielu z Was.

Najlepsze filmy fantasy w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 25. do 1.:

25. Życie Pi (2012)