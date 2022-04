Najciekawsze horrory świata są z A24. Midsommar, Hereditary i najlepsze filmy studia [RANKING]

A24

Może nie wszyscy widzowie zwracają na to uwagę, ale niezależne studio A24 od wielu lat gromadzi w swoich szeregach bardzo ciekawych twórców, którzy oferują później barwne, nietypowe, szalone, skromne i nagradzane produkcje. Wszystko zaczęło się w 2013 roku przy okazji debiutu filmu zatytułowanego Portret umysłu Charlesa Swana III w reżyserii Romana Coppoli. Nie był to sukces kasowy i krytyczny, ale dobrze pokazuje czym kierują się w A24 - dawanie szans nietypowej projektom i perspektywicznym twórcom o specyficznym podejściu do kina.

Od 2013 roku studio zdołało osiągnąć bardzo wiele na tym polu, ale też ma na swoim koncie liczne Oscary. Jedną z produkcji, która dostarczyła statuetkę za najlepszy film, to Moonlight z 2016 roku w reżyserii Barry'ego Jenkinsa. Filmy studia A24 trudno zdefiniować, bo są bardzo różnorodne, ale wielu widzów widząc ich logo przed filmem, nastawiają się na niezapomniane doświadczenie. Nie zawsze oczywiście są to filmy udane i doceniane, a poniższy ranking tego dowiedzie. Jest jednak cała masa pozycji, które są wyjątkowe i warto się z nimi zapoznać nawet, jeśli krytycy byli podzieleni.

Najlepsze filmy studia A24 (od najgorszego do najlepszego) - miejsca 112. - 85.

112. Zniknięcie Sidneya Halla (2017) - 11% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes

Najlepsze filmy studia A24 - miejsca 84. - 58.

84. Włóczęga (2014) - 67%

Najlepsze filmy studia A24 - miejsca 57. - 30.

57. Ta nasza młodość (2014) - 84%

Najlepsze filmy studia A24 - miejsca 29. - 1.

29. Disaster Artist (2017) - 91%