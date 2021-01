Najlepsze gry 2020 roku według Metacritic. Niektóre tytuły zaskakują!

Square Enix, Supergiant Games, Atlus

Rok 2020 był trudny dla szeroko pojętej popkultury, w tym również i branży gier. Nie tylko odwołano większość branżowych imprez, ale też przesunięto wiele premier z uwagi na utrudnienia wynikające m.in. z konieczności przejścia na pracę zdalną. Mimo tych trudności, wielu twórcom i wydawcom udało się dostarczyć na rynek sporo udanych tytułów, a najlepszym dowodem na to jest zestawienie zbierające najlepsze gry 2020 roku, które ponownie przygotował Metacritic.

Na łamach serwisu opublikowano sześć podsumowań, w których zebrano najlepiej oceniane produkcje na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Nie brak tutaj niespodzianek, co prawdopodobnie wynika ze wspomnianych już problemów i specyfiki ubiegłego roku. Stosunkowo mało tutaj naprawdę głośnych, rozpoznawalnych tytułów, sporo natomiast produkcji niezależnych, remasterów i reedycji.

Najlepsze gry na PC w 2020 roku

Zestawienie gier pecetowych jest chyba najbardziej zaskakujące, może poza pierwszą lokatą. Większość pozycji to jednak produkcje mocno specyficzne, skierowane do wąskiego grona odbiorców - mamy tutaj m.in. kolejną skomplikowaną strategię od Paradox Interactive oraz wymagający wprawy i nauki symulator lotu, który zauroczył recenzentom świetną oprawą audiowizualną i realizmem.

Najlepsze gry na PlayStation 4 w 2020 roku

Chociaż The Last of Us: Part II to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych premier ubiegłego roku, to tytuł ten musiał uznać wyższość innej produkcji. Dziwić może też nieobecność Ghost of Tsushima w top 10 - chociaż gra spotkała się z uznaniem graczy oraz krytyków, to średnia jej ocen zapewniła jej dopiero 18 lokatę.

Najlepsze gry na PlayStation 5 w 2020 roku

Chociaż PlayStation 5 zadebiutowało na rynku późno, bo dopiero w listopadzie, to i tak doczekało się całkiem sporej liczby dobrze ocenianych gier. W zestawieniu Metacritic uwzględniono 10 pozycji, a wszystkie ze średnią na poziomie co najmniej 80 punktów.

Najlepsze gry na Xbox One w 2020 roku

Microsoft już jakiś czas temu zrezygnował z pogoni za produkcjami na wyłączność i doskonale widać to w podsumowaniu ubiegłego roku. W najlepszej dziesiątce znalazł się tylko jeden tytuł, którego nie ma na konsoli Sony. Nawet on pojawił się jednak na PC i Nintendo Switch.

Najlepsze gry na Xbox Series S/X w 2020 roku

Otwartość Microsoftu na inne platformy widać również na liście najlepszych produkcji na ich nową konsolę. Znalazło się tutaj miejsce dla zaledwie jednej gry, która nie jest dostępna na sprzętach konkurencji.

Najlepsze gry na Nintendo Switch w 2020 roku

Ostatnie z podsumowań dotyczy Nintendo Switch. Konsola japońskiej firmy zaliczyła świetny rok i dostała kilka ciekawych produkcji na wyłączność, w tym jedną, która stała się prawdziwym fenomenem.