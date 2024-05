Ranking najlepszych postaci oryginalnych MCU. Nie było ich w komiksach

Fot. Marvel

Nie ma nic bardziej ekscytującego niż oglądanie, jak ukochani bohaterowie z komiksów trafiają na ekran, dzięki czemu dostają także szansę, by pokazać się szerszej widowni. Wiedzą o tym najlepiej fani Marvela. Jednak może zaskoczyć was fakt, że nie wszystkie znane i lubiane postacie z MCU powstały najpierw w wersji rysunkowej. Niektóre z nich zostały stworzone właśnie na potrzeby Kinowego Uniwersum Marvela i to właśnie nad nimi pochylimy się w dzisiejszym rankingu.

Postanowiliśmy redakcyjnie stworzyć zestawienie najlepszych postaci oryginalnych MCU z dwóch powodów. Po pierwsze, by docenić inwencję twórczą włodarzy Marvel Studios i talent charyzmatycznych aktorów, a po drugie, by przedstawić wam, jacy bohaterowie nie pochodzą z komiksów. Jedynym wyjątkiem na liście jest Miss Minutes, ale tylko dlatego, że choć pojawiała się na wariantach okładek, to nie występowała w samych historiach.

Choć "najlepsze" w tym kontekście może wydawać się dość niejasnym określeniem, to dla nas oznaczało to najciekawsze i najbardziej wyróżniające się postacie, które w jakiś sposób odegrały (bądź mają szansę odegrać) ważną rolę w MCU. Na przykład niepozorny Phil Coulson był z nami od I. Fazy i obserwował formowanie się oryginalnych Avengersów. Kapitan Carter czy Kahori to dwie ważne superbohaterki, które zostały wprowadzone właśnie na ekranie. Z kolei Darcy Lewis, Madisynn czy Luis, choć w dużej mierze mieli być comic relief, szybko urośli do miana ulubieńców fanów, bez których uniwersum byłoby trochę smutniejsze. Nie można też zapomnieć o MJ, która nie jest kolejnym wariantem Mary Jane Watson. Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić Toma Hollanda w kostiumie Pajączka bez Zendayi.

Nie przedłużając, zapraszamy do zapoznania się z rankingiem. Koniecznie dajcie znać, jak wyglądałoby wasze TOP 3. Czekamy na komentarze!

Ranking najlepszych postaci oryginalnych MCU