Ten słynny aktor mógł być Bondem. Wskazał swojego faworyta do roli

materiały prasowe

Michael Fassbender w podcaście Happy Sad Confused wyjawił, że wziął udział w przesłuchaniu do roli Jamesa Bonda, zanim obsadzono Daniela Craiga. Co ciekawe, okazuje się, że sam zasugerował, by drugi aktor byłby fantastycznym wyborem.

James Bond - Michael Fassbender był za Danielem Craigiem

„Nie wiem, dlaczego go promowałem. Powinienem promować siebie” zażartował Michael Fassbender, choć zaznaczył wcześniej, że raczej nie miał szans na zdobycie roli Jamesa Bonda. Aktor dodał, że zwykle nie idzie mu dobrze na przesłuchaniach, a jako przykład podał film Mad Max: Na drodze gniewu.

Ostatecznie Daniel Craig zagrał Jamesa Bonda w pięciu filmu. Zadebiutował w tej roli w filmie Casino Royale z 2006 roku. Po raz ostatni pojawił się na ekranie jako słynny agent 007 w widowisku Nie czas umierać z 2021 roku. Jego kreacja jest powszechnie chwalona przez widzów.

James Bond - kto powinien zastąpić Daniela Craiga?

Teraz kadencja Daniela Craiga jako Jamesa Bonda dobiegła jednak końca. Nowy aktor przejmie po nim pałeczkę – czy może elegancki garnitur. Michael Fassbender po raz kolejny ma swojego faworyta. Powiedział portalowi Us Weekly, że Regé-Jean Page, z którym gra w Black Bag, byłby „fantastyczny” i ma „wszystkie potrzebne atrybuty”.

Przypominamy, że Regé-Jean Page jest najbardziej znany z roli w serialu Bridgertonowie, w którym zagrał Simona, partnera Daphne. Byli główną parą 1. sezonu. Poza tym wystąpił również w filmie Dungeons & Dragons: Złodziejski honor jako Xenk.