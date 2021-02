Najlepsze seriale 2020 wg Rotten Tomatoes. Ranking pełen niespodzianek

materiały prasowe

Najlepsze seriale 2020 to lista dość obszerna. Nic dziwnego: wybór najlepszych zeszłorocznych produkcji telewizyjnych i tych emitowanych na platformach streamingowych wiązał się z przebieraniem w pokaźnej liczbie naprawdę solidnych produkcji. Rotten Tomatoes uszeregowało je tradycyjnie, czyli pod względem stosunku liczby pozytywnych recenzji do tych negatywnych.

Metodologia Rotten jest prosta: w rankingu znalazły się te serie, które uzyskały ok. 75% i więcej pozytywnych recenzji na portalu (dolna granica to w rzeczywistości 72%), przy czym uwzględniono jedynie produkcje z przynajmniej 20 opiniami (wśród autorów tekstów musiało się z kolei znaleźć 5 recenzentów zaklasyfikowanych w grupie Top Critics). Pod uwagę brano pierwsze lub kolejne sezony seriali, które miały swoją premierę od 1 stycznia do 31 grudnia zeszłego roku.

Zestawienie - dla przejrzystości - podzieliliśmy na trzy części. Oto one!

Najlepsze seriale 2020 wg Rotten Tomatoes - RANKING; miejsca od 129. do 71.

129. Wychowani przez wilki, sezon 1. - 72%

Najlepsze seriale 2020 wg Rotten Tomatoes - RANKING; miejsca od 70. do 31.

70. Wielka, sezon 1. - 88%

Najlepsze seriale 2020 wg Rotten Tomatoes - RANKING; miejsca od 30. do 1.

30. Unorthodox - 96%