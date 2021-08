Najstarsze smartfony z Androidem nie pozwolą zalogować się do aplikacji Google

Źródło: Wikipedia / Note Ten & Google

Jeśli z jakiegoś powodu nadal wykorzystujesz smartfon z Androidem w wersji 2.3.7 Gingerbread lub starszej, lada moment jego możliwości zostaną mocno ograniczone. Google planuje na dobre zawiesić wsparcie dla takich urządzeń z dniem 27 września 2021 roku. Po tej dacie zalogowanie się do aplikacji Drive, Gmail, Mapy, Sklep Play czy YouTube będzie niewykonalne. Korporacja tłumaczy swoją decyzję względami bezpieczeństwa, według niej najstarsze wersje Androida nie są w stanie w pełni zadbać o prywatność naszych danych.

Jak poinformował serwis 91 mobile, użytkownicy sprzętów, które znalazły się na cenzurowanym, otrzymali od Google wiadomość mailową z zachętą do zaktualizowania systemu operacyjnego do nowszej wersji, o ile mają taką możliwość. Jeśli nie przeprowadzą aktualizacji, po 27 września nie będą mogli korzystać ze swojego konta Google w ramach aplikacji mobilnych. Nie oznacza to jednak całkowitego odcięcia od serwisów korporacji. Te nadal będą w pełni dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Choć zapowiedź częściowego odcięcia od usług Google może brzmieć groźnie, warto zauważyć, że mówimy tu o bardzo starych urządzeniach, z których korzysta niewielki odsetek użytkowników systemu od Google. Pierwsza odsłona Androida Gingerbread zadebiutowała na rynku w grudniu 2010 roku, a do wersji 2.3.7 zaktualizowano ją 21 sierpnia 2011 roku. Ostracyzmowi poddano dziesięcioletnie oprogramowanie, z którego korzysta mniej niż 0,2% wszystkich użytkowników Androida.

Szansa na to, że dotknie nas ten problem, jest zatem niewielka. Jednak jeśli ktoś nadal korzysta z archaicznego androidofona jako zapasowego urządzenia, warto upewnić się, czy można zaktualizować telefon do nowszej wersji, aby móc bezproblemowo korzystać z usług Google po 27 września.