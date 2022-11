Namor nie dostanie solowego filmu w MCU. Chodzi o brak praw do postaci

Fot. Marvel

Namor grany przez Tenocha Huertę skradł wiele scen w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Nic więc dziwnego, że fani uniwersum już wyobrażali sobie solową produkcję o tym antybohaterze, ale na ten moment jest to niemożliwe i do tego nie dojdzie.

Namor bez solowego filmu

Nate Moore, producent MCU z ramienia Marvel Studios w rozmowie z The Wrap wyjawił, że powodem jest skomplikowana licencja do postaci. Jest to dokładnie taka sama sytuacja jak z Hulkiem, bo prawa do Hulka oraz Namora ma Universal Pictures. Musieli więc wypożyczyć Namora do tego, by móc go w Czarnej Panterze 2 wykorzystać. Tak jak robią to w Hulkiem.

W obu przypadkiem mogą ich wykorzystywać w MCU dopóki nie jest to solowy film oparty na historii danej postaci. Na ten moment nie wiadomo, kiedy Marvel Studios odzyska pełne prawa do Namora i Hulka. Universal nie może tworzyć filmów o tych postaciach, bo ma jedynie licencję dystrybucyjną. Gdyby Marvel chcia się z nimi dogadać, Universal musiałby dostać znaczną część zysków z potencjalnych filmów. Spekuluje się, że w czerwcu 2023 roku te prawa mogłyby już wrócić do Marvela.