Napoleon - nowe zdjęcia. Ridley Scott o inwazji na Moskwę

fot. Apple TV+

Premiera Napoleona coraz bliżej. Ridley Scott w rozmowie z Ew.com porównuje swoją prace przy organizacji filmu i - zwłaszcza - budowy gigantycznych scen batalistycznych do bycia generałem planującym prawdziwą bitwę. Podkreśla, że w swojej pracy opiera się na swojej doświadczonej ekipie. W niej szczególnie chwali osoby odpowiedzialne za kostiumy oraz eksperta wojskowego, który pomaga mu przy scenach batalistycznych.

Napoleon - zdjęcia

Nowe cztery zdjęcia pokazują ujęcia z inwazji Napoleona na Rosję, w tym dotarcie do Moskwy. Ridley Scott omawia tę kwestię, wyjawiając swój głęboki research na temat francuskiego wodza. Zgłębiał go w wielu książkach.

Napoleon

- Nie sądzę, by w jakimkolwiek stopniu był on naiwny. Doskonale wiedziałby, co może zrobić rosyjska zima, a pomimo tego poszedł tam i został tam za długo. Gdy dotarł do Moskwy, odkrył że została opuszczona. Chciał konfrontacji, by zobaczyć co i kto może zrobić przeciwnikowi, ale nie dostał tego, czego oczekiwał. Nie było starć na polu bitwy jak w Waterloo - powiedział Ridley Scott.

Według reżysera tego typu filmy są jak wspinaczka górska. Porównuje tworzenie filmu do składania klocków LEGO. Gdy będąc prawie u szczytu, nagle jakieś element może nie pasować.

- To ciągły codzienny proces, ale dlatego to robię. Dlatego to kocham - mówi Scott.

Napoleon - opis fabuły

Superprodukcja będzie opowiadać o drodze do władzy nad Europą francuskiego cesarza widzianej przez pryzmat jego związku z cesarzową Józefiną. Zobaczymy, jak działał jego zmysł wojskowy i strategiczny.

W obsadzie są Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby i Tahar Rahim. David Scarpa napisał scenariusz..

Napoleon - premiera w kinach w listopadzie.