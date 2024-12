Kolejny członek The Beatles obsadzony. Ten aktor grę na gitarze ma w małym palcu

fot. Alamy

W ostatnich dniach coraz więcej słyszy się o nowych filmach biograficznych od Sama Mendesa, które opowiedzą o życiu i karierze poszczególnych członków legendarnego zespołu The Beatles. Jeszcze latem tego roku Jeff Sneider zdradził, że w głównych rolach ujrzymy Harrisa Dickinsona, Paula Mescala, Barry'ego Keoghana i Charliego Rowe'a. W ciągu ostatnich kilku dni dwie z tych propozycji zostały potwierdzone. Ringo Starr osobiście powiedział o tym, że zagra go Keoghan, z kolei Ridley Scott wygadał się o tym, że Paul Mescal zagra rolę Paula McCartneya.

Teraz Deadline informuje o tym, że to nie Charlie Rowe, a Joseph Quinn (Gladiator 2, Fantastyczna czwórka) wcieli się w George'a Harrisona. Aktor miał być kilkukrotnie dostrzeżony na planie Fantastycznej czwórki z gitarą w ręce. Poza tym w serialu Stranger Things nabył doświadczenie w graniu na niej.

Tajemnicą pozostaje na razie to, kto wcieli się w Johna Lennona. Wiele jednak wskazuje na to, że Sneider podał prawdziwe informacje i to kwestia czasu, aż Harris Dickinson oficjalnie zostanie potwierdzony jako ostatni odtwórca The Beatles.

Informacje o biografii The Beatles Sama Mendesa

Sam Mendes, który reżyseruje biografię The Beatles, zdobył Oscara za American Beauty z 1999 roku. Był także nominowany w trzech kategoriach za film 1917 z 2019 roku. Poza tym wyreżyserował znane tytuły z franczyzy Jamesa Bonda, czyli Spectre i Skyfall.

Sam Mendes nakręci cztery filmy o członkach zespołu The Beatles. Każdy będzie skupiać się na jednym muzyku - historie będą ze sobą powiązane, ale zostaną pokazane z perspektywy wybranego artysty. Ich produkcją zajmie się studio Neal Street Productions, którego jednym z założycieli jest wspomniany twórca. Filmy trafią do dystrybucji kinowej, ale daty premier jeszcze nie zostały ogłoszone.

