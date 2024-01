Napoleon online - film już dostępny w VOD. Gdzie obejrzeć?

Apple TV+

Napoleon jest dostępny online od 9 stycznia 2024 roku, tak jak zapowiadały plotki. Tym samym więc trafił on do serwisów VOD, w których można dokonać zakupu za określoną kwotę. Na ten moment premiera w platformie streamingowej Apple TV+ opartej na subskrypcji nie jest znana, więc VOD to jedyna możliwość obejrzenia widowiska Ridleya Scotta w domowym zaciszu.

Napoleon online - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Napoleon wszedł do kilku różnych serwisów VOD. Jak wyglądają ceny?

Prime Video - zakup 64,99 zł / wypożyczenie: 49,99 zł.

iTunes - zakup 64,99 zł / wypożyczenie: 49,99 zł.

Rakuten - zakup: HD - 66,99 zł, 4K - 67,99 zł / wypożyczenie: HD - 49,99 zł, 4K - 52,99 zł.

Play Now - wypożyczenie 49 zł.

Napoleon - opis fabuły

Superprodukcja będzie opowiadać o drodze do władzy nad Europą francuskiego cesarza widzianej przez pryzmat jego związku z cesarzową Józefiną. Zobaczymy, jak działał jego zmysł wojskowy i taktyczny.

W obsadzie są Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby i Tahar Rahim. Za scenariusz odpowiada David Scarpa. Ridley Scott stoi za kamerą.