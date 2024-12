Koło czasu powraca! Zwiastun i data premiery 3. sezonu

fot. Prime Video

Zdjęcia do 3. sezonu Koła czasu zakończono w marcu 2024 roku, ale dopiero teraz zaprezentowano materiały promocyjne tego serialu fantasy od Prime Video. Podczas wydarzenia CCXP w Brazylii opublikowano pierwszy teaser i zapowiedziano, że premiera odbędzie się 13 marca 2025 roku.

Koło czasu - zwiastun 3. sezonu

Producentem wykonawczym jest Rafe Judkins, który potwierdził, że 3. seria zaadaptuje wydarzenia z czwartego tomu cyklu książek pt. Wschodzący cień Roberta Jordana. Historia przeniesie się do takich miejsc, jak np. Tanchico, stolica kraju Tarabon. Ponadto zbudowano statek Ludu Morza, co wskazuje, że widzowie poznają nową społeczność i jej kulturę. Twórca zapowiedział również, że wrócimy do Dwu Rzek oraz odwiedzimy Rhuidean, będącym ważnym miejscem w czwartym tomie.

W głównych rolach powrócą Josha Stradowski, Madeleine Madden, Zoë Robins, Marcus Rutherford, Rosamund Pike i Daniel Henney.

Poniżej możecie również zobaczyć nowy plakat do serialu, na którym widzimy, jak Rand niesie na rękach kobietę z Aielów, na co wskazuje jej charakterystyczny ubiór oraz pustynne tło z włóczniami.

Koło czasu - plakat i zdjęcia 3. sezonu

Koło czasu - fabuła

Koło czasu to serial platformy Amazon, będący adaptacją literackiej serii fantasy autorstwa Roberta Jordana. Książkowy pierwowzór to rozpisana na kilkanaście grubych tomów epicka historia walki z siłami zła, która rozgrywa się w świecie pełnym magii. Główną bohaterką jest Moiraine, która wyrusza w niebezpieczną i obejmującą cały świat podróż z pięcioma młodymi mężczyznami i kobietami. Muszą oni wypełnić role, jakie zostają im narzucone przez przeznaczenie.