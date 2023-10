Napoleon - ponad 4-godzinna wersja reżyserska pojawi się w streamingu? Ridley Scott odpowiada

fot. Apple TV+

Reklama

Ridley Scott w rozmowie z Total Film Magazine przyznał, że cieszy się ze współpracy z Sony Pictures i Apple Original Films przy filmie Napoleon. Dlaczego? Filmowiec stwierdził, że nie dość, że produkcja najpierw będzie mieć oficjalną premierę kinową, to później wersja reżyserska - co do której miał całkowicie wolną rękę - pojawi się w streamingu. Zobaczcie jego komentarz na ten temat poniżej.

Napoleon - ponad 4-godzinna wersja reżyserska pojawi się w streamingu?

Stanie się tak: najpierw wyemitujemy film [w kinach] z Sony, a co najlepsze, później [wersja reżyserska] pojawi się w streamingu. Na razie mamy 4 godziny i 10 minut.

Wygląda więc na to, że Napoleon po premierze kinowej pojawi się w Apple TV+, a długość wersji reżyserskiej na razie stanęła na 4 godzinach i 10 minutach.

Napoleon - zdjęcia

Napoleon

Napoleon - opis fabuły

Superprodukcja będzie opowiadać o drodze do władzy nad Europą francuskiego cesarza, widzianej przez pryzmat jego związku z cesarzową Józefiną. Zobaczymy, jak działał jego zmysł wojskowy i strategiczny.

W obsadzie są Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby i Tahar Rahim. David Scarpa napisał scenariusz.