Napoleon - widowisko Ridleya Scotta z udziałem Joaquina Phoenixa trafi do kin. Pierwsze zdjęcie

fot. Sabrina Lantos

Napoleon od Ridleya Scotta opowie o francuskim cesarzu Napoleonie Bonaparte. Jest to historia o szybkim i bezlitosnym osiągnięciu tytułu cesarza opowiedziana poprzez pryzmat jego uzależniającej relacji z jego żoną Józefiną. Wysokobudżetowy projekt powstaje dla platformy streamingowej Apple TV+, a teraz mamy potwierdzenie, że produkcja trafi do kin 22 listopada i dopiero potem (w nieokreślonym jeszcze terminie) trafi do oferty serwisu. Sony Pictures będzie współpracować z Apple przy dystrybucji kinowej.

Kevin Walsh jest producentem. W tytułowej roli wystąpi Joaquin Phoenix, natomiast w rolę Józefiny wciela się Vanessa Kirby. Autorem scenariusza jest David Scarpa. Według wcześniejszych zapowiedzi będzie to pierwszy film o Napoleonie, który pokaże sześć wielkich scen batalistycznych związanych z jego historią. Przeważnie kino skupiało się jednak na Waterloo. Przy okazji zaprezentowano pierwsze zdjęcie, które możecie zobaczyć poniżej:

AppleTV+

Potwierdzają się zatem ostatnie branżowe doniesienia o ruchach platformy. Apple chce zainwestować w tym roku miliard na tworzenie filmów z myślą o kinowej dystrybucji. Wśród takich tytułów ma się znaleźć między innymi Killers of the Flower Moon w reżyserii Martina Scorsese, w którym główną rolę zagra Leonardo DiCaprio. Projekt kosztował od 150 do nawet 200 mln dolarów, więc nic dziwnego, że produkcja o takim rozmachu może trafić do kin na całym świecie. Z innych projektów wymienia się jeszcze thriller Argylle od reżysera Matthew Vaughna.