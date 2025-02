ILE? Opowieści z Narnii Netflixa mogą dostać tyle filmów, co Harry Potter

fot. materiały prasowe

Rich Gelfond, dyrektor generalny Imax, wypowiedział się na temat współpracy z Netflixem, która dotyczy premiery i dystrybucji nowej adaptacji Opowieści z Narnii. Twierdzi, że nie mają zamiaru w pośpiechu kręcić kolejnej części, by wyszła jak najszybciej. Najciekawsze jest jednak to, że jego zdaniem Netflix planuje około osiem filmów. Tyle samo części miał chociażby ekranowy Harry Potter.

Opowieści z Narnii Netflixa mogą dostać 8 filmów

To naprawdę świetny film dla nas, ponieważ myślę, że planują jakieś osiem części... A to, co Imax robi najlepiej, to uruchamianie franczyz i tworzenie wydarzeń, więc to jest ten rodzaj filmu, który idealnie nadaje się do premiery Imax.

Oczywiście, Netflixowi jako platformie streamingowej zależy na tym, by mieć ekskluzywne premiery w swoim serwisie. Jednak dzięki dystrybucji kinowej ich filmy oryginalne mają szansę zakwalifikować się do prestiżowych nagród.

Opowieści z Narnii - informacje o adaptacji

Premiera kinowa Opowieści z Narnii ma być dwutygodniowym wydarzeniem. Film zadebiutuje w Święto Dziękczynienia 2026 roku. Reżyserią nowej adaptacji zajmie się Greta Gerwig, która ma na koncie hit Barbie, a także filmy Lady Bird i Małe kobietki, oba nagrodzone Oscarem za najlepsze kostiumy. Fabuła będzie oparta na kultowej książce C.S. Lewisa.