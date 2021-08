Narodziny gwiazdy - Barbra Streisand krytykuje film. "To był zły pomysł"

fot. materiały prasowe

Narodziny gwiazdy, film w reżyserii Bradleya Coopera, w którym w głównych rolach zobaczyć mogliśmy aktora oraz Lady Gagę, okazał się ogromnym sukcesem i nagrodzony został Oscarem za najlepszą piosenkę. Jak się jednak okazuje, produkcja, która powstała w oparciu w film Franka Piersona z 1976 roku oraz film Davida O. Selznicka z 1937 roku, nie przypadła do gustu Barbrze Streisand, gwieździe produkcji Piersona. Aktorce nie podoba się sposób, w jaki Cooper podszedł do materiały wyjściowego, a dokładnie to, jak niewiele różnią się Narodziny gwiazdy z 2018 roku od tych, w których Streisand wystąpiła. Podczas wywiadu w australijskim programie telewizyjnym The Sunday Project gwiazda powiedziała, że ujęcie Coopera było błędne.

To był zły pomysł. Film Bradleya Coopera był ogromnym sukcesem i z tym nie mogę się kłócić. Nie ma to jednak dla mnie znaczenia, jako że ja pracowałam nad oryginałem.

fot. materiały prasowe

Aktorka wyjawiła także, że kiedy pierwszy raz dowiedziała się, że powstać ma remake Narodzin gwiazdy, w projekt, którego reżyserią zająć miał się Clint Eastwood, zaangażowana miała być Beyoncé. Zdaniem Streisand to Beyoncé oraz Will Smith powinni wystąpić w nowej wersji filmu.

To byłoby interesujące - zrobić film inaczej. Z inną muzyką, aktorami. Byłam więc zaskoczona, kiedy zobaczyłam, jak bardzo nowe Narodziny gwiazdy podobne są do naszej wersji z 1976 roku.

Przypomnijmy, że w filmie z 1976 roku Barbrze Streisand na ekranie partnerował Kris Kristofferson. Produkcję tę również nagrodzono Oscarem za najlepszą piosenkę.