House Of Gucci - zdjęcie z filmu Ridleya Scotta. Lady Gaga i Adam Driver w swoich rolach

Źródło: materiały prasowe/zrzut ekranu

House of Gucci to historia oparta na faktach z życia rodziny Gucci, która jest związana ze światem mody. Dotyczy to sytuacji morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela domu mody Gucci. Patrizia Reggiani, którą gra Lady Gaga, została skazana za organizację zamachu z 1995 roku. Spędziła w więzieniu 18 la; została wypuszczona na wolność w 2016 roku.

Lady Gaga opublikowała pierwsze zdjęcia z planu, na którym jest w charakteryzacji Patrizii Reggiani, a towarzyszy jej Adam Driver w roli Maurizio Gucciego.

Robert Bentivegna jest autorem scenariusza, który został oparty na książce The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed autorstwa Sary Gay Forden.

https://twitter.com/ladygaga/status/1369377714810068997

Ridley Scott stoi za kamerą. Pomimo 84 lat na karku filmowiec non stop pracuje na planach. Dopiero co skończył kostiumowy film osadzony w średniowieczu pod tytułem The Last Duel. W planach ma Gladiatora 2 oraz Kithag, film o życiu Napoleona z Joaquinem Phoenixem w roli głównej.

House of Gucci - premiera w USA odbędzie się 26 listopada 2021 roku w kinach.