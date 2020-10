Nastoletnie łowczynie nagród - Netflix skasował serial po pierwszym sezonie

fot. materiały prasowe/Netflix

Miłośnicy serialu Nastoletnie łowczynie nagród będą niepocieszeni. Chociaż pierwsza seria show trafiła na platformę Netflix w połowie sierpnia 2020, to już niespełna dwa miesiące później streamer ogłosił, że zdecydował się nie zamawiać drugiego sezonu. Decyzja ta zapadła pomimo dość dobrej oglądalności serialu.

Twórczynią Nastoletnich łowczyń nagród była Kathleen Jordan, a serial składał się z 10 odcinków. Fabuła show skupiała się na perypetiach bliźniaczek Sterling i Blair, które oprócz tego, że uczęszczały do elitarnego liceum na południu Stanów Zjednoczonych, to wraz z doświadczonym łowcą nagród ścigały osoby, za którymi wystawiono list gończy. Bohaterki starały się, by ich sekretna profesja nie kolidowała z życiem szkolnym oraz szkolnymi znajomościami.

W głównych rolach mogliśmy oglądać Maddie Phillips, Anjelicę Bette Fellini oraz Kadeema Hardisona.

Producentami wykonawczymi serialu byli Kathleen Jordan, Jenji Kohan, Tara Herrmann, Robert Sudduth oraz Black McCormick. Jesse Peretz wyreżyserował serię.