To koniec serialu Nasza bandera znaczy śmierć z Taiką Waititi. Piękna wiadomość dla fanów

Przypominamy, że w styczniu 2024 roku Max anulowało serial Nasza bandera znaczy śmierć po dwóch sezonach. Produkcja z Taiką Waititi i Rhysem Darbym w rolach głównych miała wielu fanów, o czym może świadczyć imponujące 96% pozytywnych opinii widzów na platformie Rotten Tomatoes. To jednak nie pomogło.

David Jenkins, twórca serialu, poinformował poprzez post na Instagramie, że nie udało im się znaleźć nowego domu: "Mogę oficjalnie oficjalnie potwierdzić, że dotarliśmy do końca drogi".

Oto wiadomość, jaką napisał David Jenkins na Instagramie:

Mogę oficjalnie potwierdzić, że dotarliśmy do końca drogi - przynajmniej jeśli chodzi o nasz kochany serial. Po wielu spotkaniach i rozmowach wygląda na to, że nie ma alternatywnego domu dla naszej załogi. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłali nam w tym czasie mnóstwo miłości. Wasze starania zostały zauważone w całej branży. A co najważniejsze sprawiły, że wszyscy, którzy pracowali nad serialem, mogli łatwiej poradzić sobie ze stratą.

Do wszystkich naszych wspaniałych fanów: dziękuję. Jesteście kochani i hojni. Wydaje się, że takie rzeczy szybko się kończą, ale to nieprawda. Miłość, którą nas obdarzyliście, nie może zniknąć od tak. Kiedy spotkamy się następnym razem, przywitajmy się. Nie żegnamy się, ponieważ nie wyjeżdżamy. Po prostu bierzemy oddech do następnego razu, gdy będziemy mogli znów się z wami czymś podzielić 💜🦄🏴‍☠️ #ourflagmeansdeath.