Pięć koszmarnych nocy było tylko rozgrzewką. Studio bierze na tapet kolejną grę i horror

Fot. Kinetic Games

Reklama

Adaptacja gry Phasmophobia – w której gracz wciela się w profesjonalnego badacza zjawisk paranormalnych i wraz z innymi użytkownikami odwiedza nawiedzone lokacje i zbiera dowody – zostanie wyprodukowana przez Blumhouse i Atomic Monster we współpracy z Kinetic Games Limited. Nie ma jeszcze dystrybutora ani daty premiery. Informację przekazano na całkiem nowym hollywoodzkim wydarzeniu Business of Fear. Na razie to wszystko, co wiemy o projekcie. Będziemy Was informować na bieżąco.

Blumhouse znalazło swoją niszę?

Warto dodać, że to nie pierwszy taki projekt w Blumhouse Productions. W 2023 roku dostaliśmy film Pięć koszmarnych nocy, który również powstał na podstawie gry z gatunku horror. Produkcja zarobiła na świecie 291 milionów dolarów i sukces zachęcił twórców do stworzenia kolejnej części. Sequel zadebiutuje w kinach 5 grudnia 2025 roku.

Kultowy horror wrócił po prawie 40 latach w formie... gry. Sprawdzam!

Phasmophobia: informacje o grze

Phasmophobia została wydana w trybie wczesnego dostępu 18 września 2020 roku. Niezależna gra szybko stała się viralem, gdy streamerzy się nią zainteresowali i zaczęli tworzyć filmiki ze wspólnego polowania na duchy. Przez kilka tygodni była nawet najlepiej sprzedającym się tytułem na Steamie. Została także doceniona przez graczy i krytyków, zdobywając nagrodę w kategorii najlepszej debiutanckiej gry na Game Awards 2020.