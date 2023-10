Natalia Szroeder w świecie Layers of Fear. Zobaczcie teledysk do utworu You Are My Sunshine

fot. youtube.com

Polskie studio Bloober Team w październiku rozpoczęło świętowanie 15. urodzin. Z tej okazji zdecydowano nawiązać się współpracę z polską wokalistką, Natalią Szroeder. Artystka zaprezentowała swoją interpretację kultowego utworu "You Are My Sunshine", a do sieci trafił nastrojowy teledysk utrzymany w klimacie Layers of Fear. Z materiałem wideo możecie zapoznać się poniżej.

Przypominamy, że w tym roku doczekaliśmy się nowego, rozszerzonego wydania Layers of Fear (tutaj znajdziecie naszą recenzję tego tytułu), które zebrało w jednym pakiecie historie z poprzednich odsłon i dopełniło je nowymi elementami. Na tym jednak nie koniec, bo twórcy poinformowali, że jeszcze w tym miesiącu gra ma otrzymać nową zawartość. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, ale najprawdopodobniej poznamy je niebawem.