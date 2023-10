Lords of the Fallen - premierowy zwiastun gry. Brutalna walka w dwóch światach

fot. CI Games

Twórcy ze studia HEXWORKS (należącego do CI Games) opublikowali trwający około 2 minuty zwiastun premierowy Lords of the Fallen. Przypominamy, że będzie to wymagające RPG akcji inspirowane między innymi serią Dark Souls, a gracze będą mieli okazję zwiedzić dwa mroczne i niebezpieczne światy: Axiom i krainę umarłych o nazwie Umbral. Podczas eksploracji natkniemy się na wielu niebezpiecznych przeciwników oraz potężnych bossów. Nie zabraknie też zróżnicowanego wyposażenia, które będzie można dostosować do różnych stylów rozgrywki - coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy ciężkiego oręża, szybkiego atakowania i uników, jak i osoby preferujące walkę z dystansu lub przy użyciu magii.

Lords of the Fallen - zwiastun premierowy

Premiera Lords of the Fallen już 13 października. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.