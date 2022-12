Nowa gra twórców The Last of Us ma mieć strukturę serialu

fot. SIE

Amerykańskie studio Naughty Dog ma na koncie wiele zapadających w pamięć produkcji. Deweloperzy stworzyli między innymi tak uznane serie, jak Uncharted czy The Last of Us. Teraz zaś Neil Druckmann postanowił zdradzić pewien szczegół na temat kolejnego, nieujawnionego jeszcze projektu firmy.

W rozmowie z serwisem Forbes wiceprezes Naughty Dog ujawnił, że kolejna gra studia ma mieć "strukturę serialu telewizyjnego". Dodał również, że tym razem nie będzie odpowiadał za scenariusz sam i zamiast tego postawi na tak zwany "writers' room", a więc zespół osób, które wspólnymi siłami przygotowywać będą całą opowieść.

Na efekty zapowiedzi Druckmanna najprawdopodobniej przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Warto bowiem przypomnieć, że ND pracuje obecnie nad pecetowym portem The Last of Us Part I, a także sieciowym modułem Factions. Już w styczniu na platformie HBO Max zadebiutuje zaś serial The Last of Us z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach Joela i Ellie.