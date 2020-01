Nawiedzony dom na wzgórzu - kiedy kontynuacja serialu? Reżyser o dwóch projektach Netflixa

Nawiedzony dom na wzgórzu to serial Netflixa z 2018 roku, który stał się nieoczekiwanym hitem. Wiemy, że rozpoczął on serię antologii, czyli każdy sezon to kompletnie nowa historia i całkowicie inni bohaterowie, a spoiwem będzie podobny klimat. Twórcą był Mike Flanagan, który zdradził na Twitterze, że leci do Vancouver, aby dokończyć pracę nad tym sequelem zatytułowanym The Haunting of Bly Manor.

Gdy to zakończy, rozpoczyna pracę nad planie kolejnego serialu Netflixa zatytułowanego Midnight Mass. Fabuła skupia się na społeczności mieszkającej na odizolowanej wyspie, która doświadczenie cudów i przerażających omenów. Wszystko po przybyciu tajemniczego, charyzmatycznego księdza.

Daty premier obu seriali nie są znane. Można jednak założyć, że pierwszy może pojawić się jesienią 2020 roku skoro prace są na ukończeniu.

