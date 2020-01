Największe filmowe klapy 2019 roku. Kto poniósł porażkę?

2019 rok był znakomite dla kina, ponieważ sprzedano ogromną liczbę biletów na całym świecie, ale pomimo tego wciąż mamy tytuły do zestawienia: największe filmowe klapy 2019 roku.

Według Deadline wyniki finansowy w USA na 2019 rok sięgnął kwoty 11,4 mld dolarów (o 400 mln dolarów mniej niż w 2018 roku). Natomiast na świecie zebrano ponad 30 miliardów dolarów, co jest największą kwotą w historii kina. Sumując, osiągnięto wpływy z box office sięgające ponad 41 miliardów dolarów. Co ważne - z kwoty aż rekordowe 13,1 mld dolarów należy do Disneya.

Wśród klap są tak znane i głośne tytuły jak Hellboy oraz Bliźniak, ale nie brak też wielu innych. Niektóre były pewniakami do tego miana, tak jak film X-Men: Mroczna Phoenix. Pamiętajmy, że tylko określony procent wpływów z kin idzie do kieszeni producentów, a biorąc pod uwagę budżet realizacji oraz promocji, większość filmów osiągała mniejsze kwoty niż wygenerowane koszty. W zestawieniu znajdziecie również Koty, które wciąż są na ekranach, ponieważ szacuje się ogromne straty finansowe tego filmu i zaliczany jest on do największych klap roku.

Największe filmowe klapy 2019 roku: