Nawiedzony dwór - są pierwsze oceny krytyków. Wielka wtopa Disneya?

Zniesiono embargo na recenzje Nawiedzonego dworu. To oznacza, że w serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się już pierwsze oceny krytyków. Co sądzą o reboocie Disneya?

Cóż, wynik zatrzymał się niemal idealnie w połowie, ponieważ wynosi 5.50 na 10. Tylko 45% recenzentów oceniło film pozytywnie. W chwili pisania tego tekstu, dokładnie 42 krytyków uznało Nawiedzony Dwór za świeży, a 52 za zgniły. Poniżej podsumowaliśmy, co im się podobało, a co nie.

Nawiedzony dwór - wielka wtopa Disneya?

Pierwsze recenzje nie są zbyt pochlebne. Wielu krytyków uważa, że Nawiedzony dwór jest po prostu mdły i nudny. Kim Newman z Empire Magazine sądzi, że film nie jest ani dostatecznie zabawny, ani straszny. Z kolei Joe Lipsett z Queer.Horror.Movies. już ostrzej napisał, że film jest nijaki i jedyne, co robi z powodzeniem, to sprawienie, że widzowie czują się uwięzieni w domu razem z bohaterami przez 123 dłużące się minuty. Matt Singer ze ScreenCrush podsumował za to, że po prostu zabrakło w tym wszystkim serca.

Jest za mroczny jak na film familijny, a jednocześnie zbyt naiwny jak na film dla dorosłych. W czasie, w którym wychodzi dużo mocnych i autorskich projektów, Nawiedzony dwór jest nie tylko zagmatwany, ale i zupełnie nieistotny. - Lucas Trevor z Washington Post

Nawiedzony dwór - dobre strony

Niektórym krytykom film się jednak spodobał. Kristen Lopez z TheWrap napisała na przykład, że to dobry film familijny w stylu Piratów z Karaibów. Meagan Navarro z Bloody Disgusting uważa za to, że widzowie zostali zabrani w niesamowitą podróż, pełną zarówno makabrycznego humoru, jak i serca. Z kolei Liz Shannon Miller z Consequence uspokaja, że Nawiedzony Dwór nie jest tylko skokiem na nostalgię, ale naprawdę przyjemnym, czasem trochę strasznym, filmem dla dorosłych i dzieci.

Choć efekty wizualne są zaskakujące słabej jakości, przynajmniej jak na film na taką skalę, scenariusz jest lepszy, niż ktokolwiek mógłby przewidzieć - postanowiono solidny emocjonalny fundament pod coś, co bez niego mogłoby być tylko efekciarskim filmem o nawiedzonym domu. - Peter Debruge z Variety

